Патриарх Кирилл прибыл в Минск
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в аэропорту патриарха встретили митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Тупеко), уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
«Всякий раз я приезжаю в Белоруссию с большим теплом и с особым внутренним чувством ступаю на белорусскую землю, потому что нельзя не вспомнить великий подвиг народа на этой земле, который лицом к лицу столкнулся со страшной агрессией», — сказал предстоятель Русской церкви.
Визит патриарха продлится три дня.
Ранее в Венгрии потребовали от Евросоюза не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций.