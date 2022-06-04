Патриарх Кирилл прибыл в Минск

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск 4 июня в связи с празднованием 1030-летия православия на белорусских землях.
Патриарх Кирилл прибыл в Минск
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  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в аэропорту патриарха встретили митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Тупеко), уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

«Всякий раз я приезжаю в Белоруссию с большим теплом и с особым внутренним чувством ступаю на белорусскую землю, потому что нельзя не вспомнить великий подвиг народа на этой земле, который лицом к лицу столкнулся со страшной агрессией», — сказал предстоятель Русской церкви.

Визит патриарха продлится три дня.

Ранее в Венгрии потребовали от Евросоюза не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций.

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