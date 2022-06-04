Наблюдатель от СНГ оценил подготовку к референдуму по поправкам в Конституцию Казахстана

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Член миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Фарход Рахими заявил, что подготовка к референдуму по поправкам в Конституцию Казахстана прошла без нарушений.
Наблюдатель от СНГ оценил подготовку к референдуму по поправкам в Конституцию Казахстана
  • Gettyimages.ru
  • © Gabrielle Therin-Weise

«Никаких нарушений не наблюдается, всё идёт по программе, согласно законодательству Республики Казахстан и её обязательствам перед мировым сообществом», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал по итогам прошедших встреч наблюдателей МПА СНГ с депутатами верхней и нижней палат парламента Казахстана, а также председателем Центральной комиссии референдума республики Нурланом Абдировым.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее назначил референдум по поправкам к Конституции республики на 5 июня.

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