Наблюдатель от СНГ оценил подготовку к референдуму по поправкам в Конституцию Казахстана

Член миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Фарход Рахими заявил, что подготовка к референдуму по поправкам в Конституцию Казахстана прошла без нарушений.

«Никаких нарушений не наблюдается, всё идёт по программе, согласно законодательству Республики Казахстан и её обязательствам перед мировым сообществом», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал по итогам прошедших встреч наблюдателей МПА СНГ с депутатами верхней и нижней палат парламента Казахстана, а также председателем Центральной комиссии референдума республики Нурланом Абдировым.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее назначил референдум по поправкам к Конституции республики на 5 июня.