В Минобороны России заявили о поджоге ВСУ скита Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР
«4 июня при отступлении из города Святогорска Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ украинскими националистами осуществлён поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», — говорится в заявлении.
В Минобороны подчеркнули, что российские войска не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию историко-архитектурного заповедника.
Ранее в Украинской православной церкви сообщили, что крупный пожар в результате боевых действий начался во Всехсвятском ските Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР.