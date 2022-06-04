В Минобороны России заявили о поджоге ВСУ скита Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР

Украинские военные подожгли деревянный скит Всех Святых Святогорской лавры в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«4 июня при отступлении из города Святогорска Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ украинскими националистами осуществлён поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», — говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что российские войска не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию историко-архитектурного заповедника.

Ранее в Украинской православной церкви сообщили, что крупный пожар в результате боевых действий начался во Всехсвятском ските Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР.