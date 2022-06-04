В УПЦ сообщили о пожаре во Всехсвятском ските Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР

Крупный пожар в результате боевых действий начался во Всехсвятском ските Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ).

«4 июня 2022 года в результате боевых действий произошёл масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры», — говорится в заявлении. Отмечается, что возгорание полностью охватило главный храм обители, информации о пострадавших не приводится. Ранее стало известно, что помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артёмов погиб при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области.