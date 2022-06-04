В Херсонской области заявили об отсутствии вопроса о референдуме на повестке дня

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На повестке дня вопрос о проведении референдума в Херсонской области пока не стоит — первоначальная задача на сегодня заключается в возвращении региона к мирной жизни, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Сегодня для нас первоочередным является стабилизация жизни на территории Херсонской области. Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона», — сказал он РИА Новости.

По словам Стремоусова, плебисцит будет проведён после возвращения региона к нормальной мирной жизни.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донбассе референдум о вхождении в состав России целесообразно будет провести только после выхода к конституционным границам Донецкой и Луганской народных республик.

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