В Херсонской области заявили об отсутствии вопроса о референдуме на повестке дня

На повестке дня вопрос о проведении референдума в Херсонской области пока не стоит — первоначальная задача на сегодня заключается в возвращении региона к мирной жизни, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Сегодня для нас первоочередным является стабилизация жизни на территории Херсонской области. Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона», — сказал он РИА Новости. По словам Стремоусова, плебисцит будет проведён после возвращения региона к нормальной мирной жизни. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донбассе референдум о вхождении в состав России целесообразно будет провести только после выхода к конституционным границам Донецкой и Луганской народных республик.