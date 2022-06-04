ВСУ открыли огонь по Донецку из крупнокалиберного вооружения

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Украинская армия подвергла ряд районов Донецка обстрелам из крупнокалиберного вооружения, следует из заявления представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Так, например, по посёлку шахты «Трудовская» в городе ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град».

Петровский и Куйбышевский районы столицы республики подверглись обстрелам из крупнокалиберного вооружения — было выпущено 10 и 8 снарядов соответственно.

Заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» ранее рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Авдеевке.

В ДНР также сообщили о ранении женщины в результате обстрела Ясиноватой со стороны Украины.

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