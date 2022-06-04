ВСУ открыли огонь по Донецку из крупнокалиберного вооружения
Так, например, по посёлку шахты «Трудовская» в городе ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град».
Петровский и Куйбышевский районы столицы республики подверглись обстрелам из крупнокалиберного вооружения — было выпущено 10 и 8 снарядов соответственно.
Заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» ранее рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Авдеевке.
В ДНР также сообщили о ранении женщины в результате обстрела Ясиноватой со стороны Украины.