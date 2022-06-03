В ДНР заблокировали работу мессенджера Viber

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Министерство информации Донецкой Народной Республики сообщило о решении заблокировать работу мессенджера Viber на территории государства. Это сделано для защиты безопасности граждан, так как сервис использовался в рамках информационной войны, а также для распространения вредоносных программ, пояснило ведомство. Ранее такое же решение приняли власти ЛНР.
В ДНР заблокировали работу мессенджера Viber
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«Это решение было принято в первую очередь для защиты жизни и здоровья наших людей, так как за последнее время мы фиксируем всё больше случаев использования данного сервиса не просто в противоправных целях или в целях информационной и психологической войны, но и для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары по нашим людям и населённым пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры», — говорится в заявлении министерства.

Ведомство предложило гражданам ДНР временно перейти на другие, «более доверенные сервисы», которые «ещё не используются врагом как часть военной инфраструктуры».

Также 3 июня власти ЛНР заблокировали доступ к Viber.

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