В ДНР заблокировали работу мессенджера Viber
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«Это решение было принято в первую очередь для защиты жизни и здоровья наших людей, так как за последнее время мы фиксируем всё больше случаев использования данного сервиса не просто в противоправных целях или в целях информационной и психологической войны, но и для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары по нашим людям и населённым пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры», — говорится в заявлении министерства.
Ведомство предложило гражданам ДНР временно перейти на другие, «более доверенные сервисы», которые «ещё не используются врагом как часть военной инфраструктуры».
Также 3 июня власти ЛНР заблокировали доступ к Viber.