Замкомандира подразделения ДНР заявил, что украинские спецслужбы похитили его дочь

Заместитель командира одного из подразделений Донецкой Народной Республики Владимир Демченко заявил, что сотрудники СБУ похитили его дочь.

По его словам, 16 апреля дочь написала ему в Telegram с просьбой позвонить.

«Дозвониться к ней не смог. Потом мне пришло сообщение: «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23:00 с тобой выйдут на связь». Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: «Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или [дочь] будет не такая, как вы хотите», — сказал Демченко.

Он рассказал, что его пытались склонить к сотрудничеству, но разговора не получилось.

«Всё попытки разыскать мою дочь... Я сам был в плену, выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия», — приводит РИА Новости слова Демченко.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что с начала спецоперации на территории Украины фиксируются случаи похищения людей. Информация об этом неоднократно поступала в аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике.