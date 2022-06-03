Замкомандира подразделения ДНР заявил, что украинские спецслужбы похитили его дочь

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Заместитель командира одного из подразделений Донецкой Народной Республики Владимир Демченко заявил, что сотрудники СБУ похитили его дочь.
Замкомандира подразделения ДНР заявил, что украинские спецслужбы похитили его дочь
  • РИА Новости

По его словам, 16 апреля дочь написала ему в Telegram с просьбой позвонить.

«Дозвониться к ней не смог. Потом мне пришло сообщение: «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23:00 с тобой выйдут на связь». Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: «Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или [дочь] будет не такая, как вы хотите», — сказал Демченко.

Он рассказал, что его пытались склонить к сотрудничеству, но разговора не получилось.

«Всё попытки разыскать мою дочь... Я сам был в плену, выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия», — приводит РИА Новости слова Демченко.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что с начала спецоперации на территории Украины фиксируются случаи похищения людей. Информация об этом неоднократно поступала в аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике.

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