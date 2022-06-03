Омбудсмен ДНР: похищения стали массовым явлением на Украине в период спецоперации

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Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что с начала спецоперации на территории Украины фиксируются случаи похищения людей. Информация об этом неоднократно поступала в аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике.
Омбудсмен ДНР: похищения стали массовым явлением на Украине в период спецоперации
  • РИА Новости

«Есть сведения о применении к похищенным незаконных методов дознания, то есть пыток, а также оказания морального воздействия на задержанных. Таким образом представители Киева пытаются оказать давление на активистов ДНР», — цитирует Морозову ТАСС.

Кроме того, омбудсмен уточнила, что речь идёт о похищении родственников отдельных категорий граждан — военнослужащих и должностных лиц ДНР. Она считает, что мотивы таких действий идеологические. 

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