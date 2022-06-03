Омбудсмен ДНР: похищения стали массовым явлением на Украине в период спецоперации
- РИА Новости
«Есть сведения о применении к похищенным незаконных методов дознания, то есть пыток, а также оказания морального воздействия на задержанных. Таким образом представители Киева пытаются оказать давление на активистов ДНР», — цитирует Морозову ТАСС.
Кроме того, омбудсмен уточнила, что речь идёт о похищении родственников отдельных категорий граждан — военнослужащих и должностных лиц ДНР. Она считает, что мотивы таких действий идеологические.