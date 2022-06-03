Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США всегда хотели ослабить Европу.

«Трамп вообще разрушить (Европу. — RT) решил: оттащил Великобританию, задобрил Польшу. Сейчас этот процесс не просто углубляться начал, а приобретать самые широкие масштабы. Польша, Великобритания взяли в клещи Европу, и эта бедная Европа крутится, вертится», — цитирует президента БЕЛТА в Telegram-канале.

Лукашенко призвал Францию и Германию к сотрудничеству с Россией.

«Россия готова к этому. И создайте здесь сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, нами и Америка. Нигде не денутся, утихомирятся, успокоятся», — подытожил глава Белоруссии.

Ранее во время совещания по вопросам совершенствования информационной политики Александр Лукашенко заявил, что США и их союзники в лице европейских стран предпринимают попытки дестабилизации белорусского общества и хотят сменить конституционный строй в стране.