Лукашенко заявил, что США всегда хотели ослабить Европу

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США всегда хотели ослабить Европу.
Лукашенко заявил, что США всегда хотели ослабить Европу
  • AP

«Трамп вообще разрушить (Европу. — RT) решил: оттащил Великобританию, задобрил Польшу. Сейчас этот процесс не просто углубляться начал, а приобретать самые широкие масштабы. Польша, Великобритания взяли в клещи Европу, и эта бедная Европа крутится, вертится», — цитирует президента БЕЛТА в Telegram-канале.

Лукашенко призвал Францию и Германию к сотрудничеству с Россией.

«Россия готова к этому. И создайте здесь сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, нами и Америка. Нигде не денутся, утихомирятся, успокоятся», — подытожил глава Белоруссии.

Ранее во время совещания по вопросам совершенствования информационной политики Александр Лукашенко заявил, что США и их союзники в лице европейских стран предпринимают попытки дестабилизации белорусского общества и хотят сменить конституционный строй в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить