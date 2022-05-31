Лукашенко заявил о намерении Запада сменить конституционный строй в Белоруссии
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
«Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада — Вашингтона и его союзников. Намерения известны: дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей, послушных Западу», — цитирует главу Белоруссии пресс-служба президента.
Лукашенко поручил разработать механизмы противодействия Западу в информационном пространстве.
«Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны», — подчеркнул лидер Белоруссии.
Ранее Александр Лукашенко высказался о действиях Североатлантического альянса у границ Белоруссии. Он заявил, что это разведка и освоение возможного в будущем театра военных действий.