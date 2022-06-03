РИА Новости: в ближайшем будущем урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно

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В обозримом будущем урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно из-за серьёзных противоречий. Об этом заявил государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.

«В обозримом будущем всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахской проблемы представляется невозможным, поскольку в позициях Арцаха и Азербайджана имеются серьёзные противоречия — они диаметрально противоположны», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что отличие позиций состоит в том, что для жителей Карабаха это «вопрос исторической справедливости», а для Азербайджана — «престижа и амбиций».

31 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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