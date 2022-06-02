Спикер Совфеда Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину вести переговоры
- РИА Новости
«Переговоры возможны только с учётом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий», — цитирует её ТАСС.
Матвиенко добавила, что готовность к переговорам не означает, что Москва будет уговаривать Киев участвовать в них.
Ранее в Кремле заявили, что Москва чётко озвучила свои требования по решению украинского конфликта, Киеву они хорошо известны, но украинские власти «морозят» переговоры.