Спикер Совфеда Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину вести переговоры

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину вести переговоры. Она отметила, что переговоры возможны только с учётом условий Москвы.

«Переговоры возможны только с учётом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий», — цитирует её ТАСС.

Матвиенко добавила, что готовность к переговорам не означает, что Москва будет уговаривать Киев участвовать в них.

Ранее в Кремле заявили, что Москва чётко озвучила свои требования по решению украинского конфликта, Киеву они хорошо известны, но украинские власти «морозят» переговоры.