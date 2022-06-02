Песков прокомментировал возможность проведения референдума в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения референдума в Донбассе.
Песков прокомментировал возможность проведения референдума в Донбассе
  • РИА Новости

«Не в Кремле принимается решение о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Первое — это должно быть решение этих людей, и второе — для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия», — сказал Песков.

Он уточнил, что до тех пор, пока не будет полностью обеспечена безопасность, пока будут продолжаться удары украинских войск по гражданским целям на этих территориях, «в этих условиях вряд ли можно говорить» о референдуме. 

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донбассе референдум о вхождении в состав России целесообразно будет провести только после выхода к конституционным границам Донецкой и Луганской народных республик.

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