Минобороны России: командиры ВСУ и Нацгвардии жертвуют наёмниками в первую очередь
- РИА Новости
Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Отдельно обращу внимание, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наёмники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев», — сказал он.
Представитель Минобороны отметил, что наёмники, попавшие в плен российским силам, рассказывают в ходе допросов, что «ими жертвуют в первую очередь».
«Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наёмников в странах проживания об их гибели просто не знают», — рассказал Конашенков.
Ранее сообщалось, что боец Росгвардии погиб в ходе боя с иностранными наёмниками в Донбассе. В числе наёмников был сын члена парламента Великобритании Бен Грант.