Минобороны России: командиры ВСУ и Нацгвардии жертвуют наёмниками в первую очередь

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Командиры подразделений Вооружённых сил Украины и Нацгвардии жертвуют наёмниками в первую очередь, стремясь снизить потери среди своих военнослужащих.
Минобороны России: командиры ВСУ и Нацгвардии жертвуют наёмниками в первую очередь
  • РИА Новости

Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Отдельно обращу внимание, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наёмники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев», — сказал он.

Представитель Минобороны отметил, что наёмники, попавшие в плен российским силам, рассказывают в ходе допросов, что «ими жертвуют в первую очередь».

«Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наёмников в странах проживания об их гибели просто не знают», — рассказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что боец Росгвардии погиб в ходе боя с иностранными наёмниками в Донбассе. В числе наёмников был сын члена парламента Великобритании Бен Грант.

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