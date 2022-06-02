Боец Росгвардии погиб в бою с иностранными наёмниками в Донбассе

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Боец Росгвардии погиб в ходе боя с иностранными наёмниками в Донбассе. В числе наёмников был сын члена парламента Великобритании Бен Грант. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Боец Росгвардии погиб в бою с иностранными наёмниками в Донбассе
  • РИА Новости

По информации Росгвардии командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая своих товарищей во время выполнения боевой задачи.

В Росгвардии добавили, что позже было установлено, что подразделение Росгвардии вело бой с группой наёмников из Британии и США. 

Отмечается, что 28 мая в интернете было размещено видео данного боестолкновения. Кроме того, The Daily Telegraph опубликовала соответствующую статью.

«Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наёмников, сына члена парламента Великобритании — Бена Гранта», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверяет ряд украинских националистов на причастность к посягательству на жизнь российских военнослужащих.

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