Боец Росгвардии погиб в бою с иностранными наёмниками в Донбассе
- РИА Новости
По информации Росгвардии командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая своих товарищей во время выполнения боевой задачи.
В Росгвардии добавили, что позже было установлено, что подразделение Росгвардии вело бой с группой наёмников из Британии и США.
Отмечается, что 28 мая в интернете было размещено видео данного боестолкновения. Кроме того, The Daily Telegraph опубликовала соответствующую статью.
«Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наёмников, сына члена парламента Великобритании — Бена Гранта», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверяет ряд украинских националистов на причастность к посягательству на жизнь российских военнослужащих.