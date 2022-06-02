СК проверяет ряд украинских националистов на причастность к покушению на военных России
02 июня 2022

СК проверяет ряд украинских националистов на причастность к покушению на военных России

02 июня 2022 | 10:36

СК проверяет ряд украинских националистов на причастность к покушению на военных России

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Следственный комитет России проверяет ряд украинских националистов на причастность к посягательству на жизнь российских военнослужащих.

Отмечается, что «ранее в качестве обвиняемых были привлечены командиры нацбатальона «Азов» С. Величко и К. Немичев». Оба фигуранта объявлены в розыск и заочно арестованы.

«Из ФСБ России получены сведения о других лицах, причастных к совершенному преступлению. Среди них сотрудник СБУ В. Посохов. По данным следствия, он осуществлял видеозапись стрельбы по ногам российских военных. Ему заочно предъявлено обвинение по ст. 317 УК России», — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что проверяется причастность к совершению указанного преступления «бойца батальона «Азов» И. Никифорова и начальника УСБУ Харьковской области С. Пшеничного».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует уголовные дела против более 70 наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине.

Уточняется, что они прибыли на Украину из США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран. 