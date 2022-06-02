Минобороны России: число иностранных наёмников на Украине снизилось до 3,5 тысячи

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что приток иностранных наёмников на Украину с начала мая иссяк.

«По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наёмников на Украине сократилась практически в два раза — с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек», — сказал он.

Следственный комитет России расследует уголовные дела против более чем 70 наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине.

Отмечается, что они прибыли на Украину из США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.

Ранее британский наёмник Эндрю, который приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ и сдался в плен, рассказал о том, как его отправили на окраины Бучи — города, в котором была устроена провокация.