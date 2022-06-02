Более 850 ударов нанесли по боевым позициям Украины войска России за сутки

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В Министерстве обороны России сообщили, что за сутки российские ракетные войска и артиллерия нанесли по позициям украинских военных более 850 ударов.
Более 850 ударов нанесли по боевым позициям Украины войска России за сутки
  • РИА Новости

«Ракетными войсками и артиллерией поражён 131 пункт управления, 146 артиллерийских и миномётных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего с начала специальной операции на Украине, по подсчётам Министерства обороны, уничтожено 186 самолётов, 129 вертолётов, 1084 беспилотных летательных аппарата.

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