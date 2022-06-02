В МИД Молдавии заявили, что политический диалог с Россией практически прерван

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Политический диалог между Молдавией и Россией на данный момент практически прерван. Об этом заявил молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

«С момента военных действий на Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала TVR.

Попеску добавил, что в Кишинёве продолжает работу российское посольство.

«Есть взаимодействие госсекретаря с послом РФ. Это параметры наших отношений с Россией на данный момент», — отметил министр.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика заинтересована продолжать сотрудничество в рамках СНГ.

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