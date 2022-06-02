В МИД Молдавии заявили, что политический диалог с Россией практически прерван
«С момента военных действий на Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала TVR.
Попеску добавил, что в Кишинёве продолжает работу российское посольство.
«Есть взаимодействие госсекретаря с послом РФ. Это параметры наших отношений с Россией на данный момент», — отметил министр.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика заинтересована продолжать сотрудничество в рамках СНГ.