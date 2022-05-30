Санду заявила о заинтересованности Молдавии в продолжении сотрудничества в рамках СНГ

Президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу «ПРО-ТВ» заявила, что республика заинтересована продолжать сотрудничество в рамках СНГ.

Таким образом она ответила на вопрос о возможном выходе страны из СНГ.

«Пока страна может получать преимущества от соглашений (в рамках СНГ. — RT), она должна их получать. Сейчас есть проблемы с соблюдением этих соглашений с российской стороны. Но там есть и другие страны, с которыми у нас коммерческие отношения. Мы должны быть прагматичными», — цитирует её ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что возможный выход Молдавии из СНГ негативно отразится на молдавской экономике. В Москве считают, что это был бы неправильный шаг со стороны Кишинёва.