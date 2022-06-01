Мэр Горловки сообщил о ранении десятилетнего мальчика при обстреле ВСУ
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«Украинские каратели снова нанесли удар по мирному населению Горловки! В посёлке Гурты (Калининский район города) осколочное ранение получил ребёнок десяти лет», — сообщил он в своём Telegram.
По предварительным данным, мама мальчика контужена.
Позже мэр города уточнил, что по улице Академика Белецкого в посёлке ранения получили четыре человека, включая ребёнка.
Начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников ранее сообщил, что в республике зафиксировали гибель более 8,6 тыс. жителей с 2014 года в результате боевых действий.