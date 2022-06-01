Мэр Горловки сообщил о ранении десятилетнего мальчика при обстреле ВСУ

Десятилетний ребёнок получил осколочное ранение при обстреле посёлка Гурты со стороны украинской армии, заявил мэр Горловки Иван Приходько.

«Украинские каратели снова нанесли удар по мирному населению Горловки! В посёлке Гурты (Калининский район города) осколочное ранение получил ребёнок десяти лет», — сообщил он в своём Telegram.

По предварительным данным, мама мальчика контужена.

Позже мэр города уточнил, что по улице Академика Белецкого в посёлке ранения получили четыре человека, включая ребёнка.

Начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников ранее сообщил, что в республике зафиксировали гибель более 8,6 тыс. жителей с 2014 года в результате боевых действий.