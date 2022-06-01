Минобороны России: ВСУ оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске

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Украинские подразделения оборудовали огневые позиции в здании лицея в Славянске, во дворе размещена артиллерия и РСЗО, заявили в Минобороны России.
Минобороны России: ВСУ оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске
  • РИА Новости

«В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Кольцевая) националистами оборудованы огневые позиции, во дворе размещены артиллерийские орудия и РСЗО», — говорится в тексте заявления.

В ведомстве отметили, что ВСУ целенаправленно обстреливают позиции ВС России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что военнослужащие украинской армии и боевики нацбатальонов используют мирных граждан в качестве живого щита.

По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, украинские военные и иностранные наёмники расположились в детском саду и школе в населённом пункте Бахмут ДНР.

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