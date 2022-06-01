Кадыров заявил, что военные Украины вывезли около 300 гражданских в промзону Северодонецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинские военные вывезли на территорию промзоны Северодонецка в Луганской Народной Республике около 300 мирных жителей, которых могут использовать в качестве живого щита.

«Помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного информацию о том, что пару дней назад боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию завода около 300 мирных жителей», — написал он в Telegram.

Кадыров предположил, что гражданских лиц могут использовать в качестве живого щита.

Глава Чечни добавил, что информацию предоставил украинский военнопленный «Нога Назарий Игоревич со звучным позывным Бандера».

Ранее Кадыров рассказал о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка, теперь бойцы перешли к тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов.