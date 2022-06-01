Опубликована запись телефонного разговора одного из командиров ВСУ

В распоряжении RT оказалась запись разговора одного из командиров Вооружённых сил Украины, предположительно, с его родственницей.

В ходе разговора мужчина рассказывает о потерях украинских войск. По его словам, от их батальона осталось 150 человек.

Также он заявляет о желании вернуться с фронта, даже если его за это отправят в тюрьму.

Он призывает собеседницу «идти в часть», чтобы его с сослуживцами «вытягивали» с фронта.

«Мне по ***, куда уже меня (отправят. — RT) — в тюрьму, в плен, нас долбят. И все знают они (командование. — RT), они не могут не знать, связь есть, мы докладываем каждый день... Это ж не война, нас просто х***** здесь», — сказал он.

Ранее в распоряжении RT оказались перехваченные записи телефонных переговоров военнослужащих Вооружённых сил Украины. Судя по записям, украинские военные ругают своё командование и находятся в упадническом настроении.