RT публикует записи телефонных разговоров ругающих командование украинских военных

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В распоряжении RT оказались перехваченные записи телефонных переговоров военнослужащих вооружённых сил Украины. Судя по записям, украинские военные ругают своё командование и находятся в упадническом настроении.

Один из украинских военных попросил товарища подняться в штаб к комбату и передать, что он собирается пожаловаться напрямую командиру бригады.

«Я на *** не буду покрывать тебя, я расскажу, что они пи*****, на ***, от а до я. Можешь передать слово в слово», — говорит он на записи. 

Ещё один военный в другом разговоре пытается выяснить, будут ли украинских военных эвакуировать из зоны, которая в ближайшее время может быть окружена.

«Тут люди вообще не понимают. Они ходят смеются, б****, что нам тут собираются давать NLAW, чтобы мы отбивали атаку. Уже не идёт речь о том, что мы с***ываемся. Тут уже, б****, собираются нас оставлять... Тут кольцо сейчас захлопнется, а мы будем воевать с четырьмя рожками и NLAW», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты заставляют взять в руки оружие даже пожилых жителей. 

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