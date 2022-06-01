В Литве подготовили рекомендации по сносу советских памятников

Департамент культурного наследия Литвы подготовил для муниципальных властей рекомендации по сносу советских памятников.

«Департамент культурного наследия подготовил для администраций литовских самоуправлений и ассоциации литовских самоуправлений и представил подробные рекомендации по поводу мест захоронения воинов Советского Союза времён Второй мировой войны и находящихся на них памятников», — говорится в сообщении Министерства культуры Литвы.

В ведомстве отметили, что, если местам захоронения советских воинов присвоен уровень важности местного значения, вопрос о его сносе должен решать оценочный совет самоуправления.

20 мая на кладбище советских воинов в деревне Филициянавас на юге Литвы был совершён акт вандализма: неизвестные сняли и разбили мраморную памятную доску с бетонного основания.

Ранее сообщалось, что в Литве вандалы свастикой осквернили памятник советским воинам.