В Литве подготовили рекомендации по сносу советских памятников
- Gettyimages.ru
«Департамент культурного наследия подготовил для администраций литовских самоуправлений и ассоциации литовских самоуправлений и представил подробные рекомендации по поводу мест захоронения воинов Советского Союза времён Второй мировой войны и находящихся на них памятников», — говорится в сообщении Министерства культуры Литвы.
В ведомстве отметили, что, если местам захоронения советских воинов присвоен уровень важности местного значения, вопрос о его сносе должен решать оценочный совет самоуправления.
20 мая на кладбище советских воинов в деревне Филициянавас на юге Литвы был совершён акт вандализма: неизвестные сняли и разбили мраморную памятную доску с бетонного основания.
Ранее сообщалось, что в Литве вандалы свастикой осквернили памятник советским воинам.