В Литве подготовили рекомендации по сносу советских памятников

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Департамент культурного наследия Литвы подготовил для муниципальных властей рекомендации по сносу советских памятников.
В Литве подготовили рекомендации по сносу советских памятников
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«Департамент культурного наследия подготовил для администраций литовских самоуправлений и ассоциации литовских самоуправлений и представил подробные рекомендации по поводу мест захоронения воинов Советского Союза времён Второй мировой войны и находящихся на них памятников», — говорится в сообщении Министерства культуры Литвы.

В ведомстве отметили, что, если местам захоронения советских воинов присвоен уровень важности местного значения, вопрос о его сносе должен решать оценочный совет самоуправления.

20 мая на кладбище советских воинов в деревне Филициянавас на юге Литвы был совершён акт вандализма: неизвестные сняли и разбили мраморную памятную доску с бетонного основания.

Ранее сообщалось, что в Литве вандалы свастикой осквернили памятник советским воинам.

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