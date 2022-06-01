Путин поздравил Пашиняна с днём рождения и обсудил с ним вопросы региональной стабильности

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он поздравил его с днём рождения и обсудил вопросы региональной стабильности.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Никол Пашинян при этом рассказал Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, которые прошли 22 мая в Брюсселе.

«С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в заявлении.

31 мая Владимир Путин в ходе разговора с Ильхамом Алиевым обсудил ход реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.