Путин поздравил Пашиняна с днём рождения и обсудил с ним вопросы региональной стабильности

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он поздравил его с днём рождения и обсудил вопросы региональной стабильности.
Путин поздравил Пашиняна с днём рождения и обсудил с ним вопросы региональной стабильности
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Никол Пашинян при этом рассказал Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, которые прошли 22 мая в Брюсселе.

«С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в заявлении.

31 мая Владимир Путин в ходе разговора с Ильхамом Алиевым обсудил ход реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить