Путин поздравил Пашиняна с днём рождения и обсудил с ним вопросы региональной стабильности
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Никол Пашинян при этом рассказал Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, которые прошли 22 мая в Брюсселе.
«С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в заявлении.
31 мая Владимир Путин в ходе разговора с Ильхамом Алиевым обсудил ход реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.