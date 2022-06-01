Авиаударами ВКС России за сутки уничтожено более 140 украинских националистов
- AP
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и миномётных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники», — сказал Конашенков.
Также в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО за сутки сбили украинские истребитель Су-25 и вертолёт Ми-8.