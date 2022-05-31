Матвиенко: внешнее управление не позволило Киеву достичь договорённостей с Москвой

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Москва и Киев были близки к соглашению, которое устраивало обе стороны, однако внешнее управление Украины воспрепятствовало заключению договорённостей, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Матвиенко: внешнее управление не позволило Киеву достичь договорённостей с Москвой
  • © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договорённостей», — напомнила она на встрече с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси, её слова приводит РИА Новости.

Главным условием было, что Украина «останется внеблоковым, нейтральным государством... не будет ядерным государством», рассказала спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что договору помешали те, «кто осуществляют внешнее управление».

Как ранее заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон — такая информация поступает России по нескольким каналам.

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