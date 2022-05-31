В ДНР загорелся газопровод в результате обстрела Макеевки украинскими войсками

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В ДНР загорелся газопровод в результате обстрела Макеевки украинскими войсками. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ДНР загорелся газопровод в результате обстрела Макеевки украинскими войсками
  • AFP
  • © FADEL SENNA

В сообщении говорится, что по оперативной линии представительства поступили данные о «возгорании газопровода высокого давления с угрозой горения теплоэлектроцентрали на Ясиновском коксо-химическом заводе», произошедшего в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Макеевки.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о подрыве ёмкости с химикатами на химкомбинате «Азот» в Северодонецке.

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