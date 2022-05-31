Корреспондент RT рассказал о постоянных обстрелах Новосёловки-2 в ДНР со стороны ВСУ

Корреспондент RT Валентин Горшенин в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о постоянных обстрелах Новосёловки-2 в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.

«Новосёловка-2 состоит из нескольких десятков домов. Обстрелы ведутся постоянно, ежечасно — РСЗО, миномётами, гаубицами, чтобы военнослужащие донецкой Народной милиции не могли занять этот населённый пункт», — рассказал он.

Также он заявил, что через 15 минут после того, как журналисты побывали в Новосёловке-2, стали работать миномёты.

«Из журналистов мы сегодня первые там побывали. Спустя 15 минут стали работать миномёты. На дороге, по которой мы эвакуировались, я насчитал шесть-семь воронок от крупных 120-мм мин. Ни одного целого здания в Новосёловке-2 нет», — заявил Горшеник.

Кроме того, он рассказал, что в одном из домов в этом населённом пункте живёт пожилой мужчина, который прячется в погребе во время обстрелов.

«В одном из домов живёт дедуля, лет 70 на вид. Говорит: «Да я вовремя не уехал, жена в Донецке, а я прячусь в погребе». Сколько прилётов было по дому, спрашиваем. Сказал, сбился со счёта, 8—12. Ему разбомбило кухню, когда готовил еду», — заявил Горшенин.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска за 20 минут обстреляли Александровку и Ясиноватую.