Инженера-конструктора завода «Антонов» задержали на Украине из-за поддержки спецоперации

В прокуратуре Киевской области сообщили о задержании ведущего инженера-конструктора завода «Антонов» за поддержку спецоперации на Украине.

«Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении ведущему инженеру-конструктору ГП «Антонов» по факту распространения в интернете публикаций с оправданием вооружённой агрессии России и прославлением военнослужащих вооружённых сил страны-агрессора», — говорится в заявлении прокуратуры в Facebook*.

В ведомстве уточнили, что сотрудник предприятия распространял карту Украины, на которой «часть территорий государства принадлежала соседним странам», а также лозунги в поддержку спецоперации: «Zа наших», «Сила V правде» и т. д.

В отношении инженера заведено дело по статье о пропаганде войны.

Ранее депутаты Верховной рады Украины собрали подписи о выражении недоверия украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.

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