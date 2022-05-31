Суд отклонил просьбу об отводе судьи по делу экс-президента Молдавии Додона
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«Коллегия отклонила запрос об отводе судьи. Возобновили рассмотрение дела по существу», — приводит РИА Новости слова прокурора Петра Ярмолюка.
Сторона обвинения ранее потребовала отвода судьи Морозана на заседании апелляционной палаты Кишинёва, где рассматривается дело экс-президента страны Игоря Додона.
26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте экс-главы республики на 30 суток.