Суд отклонил просьбу об отводе судьи по делу экс-президента Молдавии Додона

Судейская коллегия Апелляционной палаты Кишинёва отклонила просьбу об отводе судьи Геннадия Морозана на заседании по делу экс-президента Молдавии Игоря Додона.

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«Коллегия отклонила запрос об отводе судьи. Возобновили рассмотрение дела по существу», — приводит РИА Новости слова прокурора Петра Ярмолюка. Сторона обвинения ранее потребовала отвода судьи Морозана на заседании апелляционной палаты Кишинёва, где рассматривается дело экс-президента страны Игоря Додона. 26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте экс-главы республики на 30 суток.