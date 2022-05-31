ГБР Украины сообщило об аресте имущества и счетов группы компаний «Татнефть»

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Государственное бюро расследований Украины сообщило об аресте имущества, корпоративных прав и счетов группы компаний «Татнефть».
ГБР Украины сообщило об аресте имущества и счетов группы компаний «Татнефть»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

В сообщении бюро в соцсетях говорится, что арестовано 115 объектов недвижимого имущества, в том числе нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.

Также арестованы корпоративные права и счета предприятия на сумму около 400 млн гривен.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что инициировала арест активов группы «Роснефть» в стране.

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