ГБР Украины сообщило об аресте имущества и счетов группы компаний «Татнефть»

Государственное бюро расследований Украины сообщило об аресте имущества, корпоративных прав и счетов группы компаний «Татнефть».

В сообщении бюро в соцсетях говорится, что арестовано 115 объектов недвижимого имущества, в том числе нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.

Также арестованы корпоративные права и счета предприятия на сумму около 400 млн гривен.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что инициировала арест активов группы «Роснефть» в стране.