Патрушев рассказал, какие угрозы вынудили Россию начать спецоперацию на Украине

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, какие угрозы вынудили Россию принять упреждающие меры и начать специальную военную операцию на Украине.
Патрушев рассказал, какие угрозы вынудили Россию начать спецоперацию на Украине
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Об этом Патрушев сказал в ходе совещания в Казани.

Он отметил, что были полностью проигнорированы обоснованные требования России по гарантиям безопасности. Также секретарь Совбеза России напомнил про планы Киева по изменению статуса безъядерной державы и вхождению в НАТО. По его словам, также российской стороной были получены сведения о подготовке Киева к боевым действиям в Донбассе и нападению на Россию.

«Все эти угрозы вынудили принять упреждающие меры и начать специальную военную операцию», — приводит его слова Интерфакс.

Патрушев добавил, что Россией были получены неопровержимые доказательства финансирования и проведения на Украине военно-биологических программ под контролем иностранных специалистов.

Также Патрушев заявил, что, судя по всему, Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

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