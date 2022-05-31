Патрушев заявил о росте угрозы терроризма на Украине после поставок иностранного оружия
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«От поставляемого на Украину иностранного летального оружия резко возросли угрозы терроризма, разрушается гражданская инфраструктура, страдает мирное население», — цитирует его ТАСС.
Об этом он сказал, выступая в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье.
Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с французским и немецким лидерами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем «заострил вопрос» об опасности накачки Украины западным оружием. Он предупредил европейских коллег, что это несёт риски дестабилизации.