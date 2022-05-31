В ДНР сообщили об обстреле школы в Еленовке украинскими войсками
Украинские войска обстреляли территорию школы в Еленовке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«ВФУ обстреляли территорию школы, расположенной в Еленовке, по ул. Ленина», — заявили в штабе.
Ранее сообщалось, что в ДНР два человека погибли и пять пострадали при обстреле со стороны вооружённых сил Украины.
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