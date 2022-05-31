В ДНР сообщили об обстреле школы в Еленовке украинскими войсками

Украинские войска обстреляли территорию школы в Еленовке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«ВФУ обстреляли территорию школы, расположенной в Еленовке, по ул. Ленина», — заявили в штабе.

Ранее сообщалось, что в ДНР два человека погибли и пять пострадали при обстреле со стороны вооружённых сил Украины.