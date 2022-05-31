В ЛНР заявили об уничтожении 23 украинских националистов за сутки

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Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала суток ликвидировали 23 украинских националиста, говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР.
В ЛНР заявили об уничтожении 23 украинских националистов за сутки
  • РИА Новости

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно — 23 человека личного состава», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены три танка и четыре единицы автомобильной техники.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска уничтожили более 60% жилого фонда Северодонецка.

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