Санду: евроинтеграция Кишинёва является главным условием на переговорах с Приднестровьем
Об этом она сказала в эфире PRO TV Chisinau.
«У Кишинёва есть принципиально важные этапы по разрешению этого конфликта. Для нас очень важно, чтобы какое-либо решение не препятствовало евроинтеграционным устремлениям Молдавии, это будет условием номер один в переговорах», — цитирует Санду РИА Новости.
Она признала, что сама евроинтеграция «не наступит завтра».
«Даже если мы и получим статус страны — кандидата в ЕС», — сказала Санду.
Президент не смогла ответить на вопрос, когда Молдавия вступит в Евросоюз. Санду отметила, что «всё будет зависеть от геополитической ситуации».
19 мая спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что власти Молдавии планируют возобновить диалог об урегулировании конфликта с Приднестровьем в формате «5 + 2» после разрешения ситуации на Украине.