Санду: евроинтеграция Кишинёва является главным условием на переговорах с Приднестровьем

Молдавский президент Майя Санду заявила, что главное условие Кишинёва по приднестровскому урегулированию — не препятствовать евроинтеграции Молдавии.

Об этом она сказала в эфире PRO TV Chisinau.

«У Кишинёва есть принципиально важные этапы по разрешению этого конфликта. Для нас очень важно, чтобы какое-либо решение не препятствовало евроинтеграционным устремлениям Молдавии, это будет условием номер один в переговорах», — цитирует Санду РИА Новости.

Она признала, что сама евроинтеграция «не наступит завтра».

«Даже если мы и получим статус страны — кандидата в ЕС», — сказала Санду.

Президент не смогла ответить на вопрос, когда Молдавия вступит в Евросоюз. Санду отметила, что «всё будет зависеть от геополитической ситуации».

19 мая спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что власти Молдавии планируют возобновить диалог об урегулировании конфликта с Приднестровьем в формате «5 + 2» после разрешения ситуации на Украине.