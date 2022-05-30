Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево.

«17:00 — н. п. Новолуганское — н. п. Горловка (Калининский район): выпущено четыре мины калибра 120 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Вместе с этим населённый пункт Зайцево был обстрелян украинскими войсками из населённого пункта Жованка. Сначала было выпущено два снаряда калибра 122 мм, а после три мины калибра 120 мм.

Также уточняется, что в 18:50 по Горловке было выпущено ещё шесть снарядов калибра 122 мм.



Ранее Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики заявила, что две беременные женщины погибли, ещё 24 человека получили ранения в результате обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск.