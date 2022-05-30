Политолог Дудчак прокомментировал теракт с подрывом автомобиля в Мелитополе

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Политолог Александр Дудчак выразил мнение, что взрыв в центре Мелитополя 30 мая является свидетельством того, что Украина «окончательно превратилась в террористическое государство».
Политолог Дудчак прокомментировал теракт с подрывом автомобиля в Мелитополе
  • AP

Своим мнением он поделился в разговоре с Life.ru.

«Украина окончательно превратилась в террористическое государство. Это было понятно и до того, потому что методы, применяемые ими, иначе как террористическими назвать нельзя. Применяют они это даже не для запугивания, это просто месть — злая, тупая и бессмысленная. Просто чтобы отомстить людям, которые не хотят жить под диктатурой нацистского режима», — объяснил политолог.

По его словам, раньше люди могли тем или иным образом сопротивляться притеснениям и подобным актам, но сейчас это стало практически невозможно, так как у нацформирований есть ресурсы для ведения «террористической войны против своего народа».

Ранее стало известно, что власти Херсонской области введут дополнительные меры обеспечения безопасности в регионе после произошедшего 30 мая взрыва автомобиля в Мелитополе.

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