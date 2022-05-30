Стремоусов высказался о попытках ВСУ атаковать позиции ВС России в Херсонской области

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев LIVE» заявил, что попытки украинских военных атаковать позиции российской армии на северо-востоке региона не угрожают безопасности Херсона.

«На самом деле, у нас в Херсоне это не ощущается, потому что профессиональная защита армии Российской Федерации ещё раз говорит о том, что город находится под полным контролем Российской Федерации и жителям Херсона ничего не угрожает», — цитирует его ТАСС.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские военные предприняли две попытки прорвать линию обороны региона.

По его словам, в результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла около 200 военных и 20 единиц военной техники, при этом тела порядка 70 солдат были брошены на поле боя.