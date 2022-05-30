Стремоусов высказался о попытках ВСУ атаковать позиции ВС России в Херсонской области
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«На самом деле, у нас в Херсоне это не ощущается, потому что профессиональная защита армии Российской Федерации ещё раз говорит о том, что город находится под полным контролем Российской Федерации и жителям Херсона ничего не угрожает», — цитирует его ТАСС.
Ранее Стремоусов заявил, что украинские военные предприняли две попытки прорвать линию обороны региона.
По его словам, в результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла около 200 военных и 20 единиц военной техники, при этом тела порядка 70 солдат были брошены на поле боя.