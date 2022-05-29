Около 70 военных ВСУ остались убитыми на поле боя после атак в Херсонской области

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ оставили не менее 70 своих солдат убитыми на поле боя после попыток наступления в регионе.

Как сообщает РИА Новости, он уточнил, что попытки прорыва предпринимались в районе села Давыдов Брод. В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла около 200 военных и 20 единиц военной техники.

«Около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой», — заявил он.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские военные предприняли две попытки прорвать линию обороны региона.