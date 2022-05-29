Около 70 военных ВСУ остались убитыми на поле боя после атак в Херсонской области
Как сообщает РИА Новости, он уточнил, что попытки прорыва предпринимались в районе села Давыдов Брод. В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла около 200 военных и 20 единиц военной техники.
«Около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой», — заявил он.
Ранее Стремоусов заявил, что украинские военные предприняли две попытки прорвать линию обороны региона.