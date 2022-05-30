«Белавиа» объявила об отмене рейсов в Израиль

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила ранее запланированные рейсы в Тель-Авив в связи с тем, что авиавласти этой страны отказали авиакомпании в обслуживании самолётов в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Об этом говорится в сообщении перевозчика.

«Израиль сообщил о своём решении, несмотря на то что первоначально, 15 мая 2022 года, было выдано официальное разрешение на полёты и утверждена программа рейсов по новому расписанию (с технической посадкой в Баку)», — заявили в «Белавиа».

Как говорится в сообщении, в связи с этим «Белавиа» вынуждена отменить все запланированные рейсы до 27 октября. Пассажирам, купившим билеты, возместят стоимость в полном объёме по месту их приобретения.

В декабре сообщалось, что авиакомпания «Белавиа» была включена в новый пакет санкций Евросоюза.