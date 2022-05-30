В Ереване участники акции протеста начали блокировать входы в здание правительства. Об этом информирует РИА Новости.

Как заявил на акции вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, протестующие не уйдут от дома правительства до тех пор, пока оппозиционным депутатам, участвующим в акции, не дадут встретиться с представителями министерств.

После этого участники акции окружили оцепление полиции и спецназа и начали блокировать входы в правительственное здание.

25 мая сообщалось, что между полицией и сторонниками оппозиционного движения «Сопротивление» у резиденции президента Армении в Ереване произошла стычка.