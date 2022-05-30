ВКС России нанесли удар по территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российская артиллерия нанесла удар по территории судостроительного завода в Николаеве.
ВКС России нанесли удар по территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве
  • РИА Новости

«В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра», — сказал он.

Ранее были показаны кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами «Тулумбас».

Также Минобороны России опубликовало видео пусков ракет по пунктам подразделений ВСУ и вооружённой технике. Удары наносились с дистанции более 5 км. В результате были уничтожены два танка и опорный пункт ВСУ.

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