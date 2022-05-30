РИА Новости: при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадали раздававшие гумпомощь волонтёры

Взрыв автомобиля в Мелитополе Запорожской области произошёл во время раздачи гуманитарной помощи.

Как сообщил РИА Новости источник в городской администрации, пострадали волонтёры.

«Автомобиль взорвался возле жилого дома, когда раздавали гуманитарную помощь, пострадали волонтёры, которые разносили адресную гуманитарную помощь», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, речь идёт о трёх пострадавших.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «за терактом стоит украинская ДРГ».

По его словам, всё произошло около 07:40. У жителей домов на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены, а центр города заполнили клубы чёрного дыма.