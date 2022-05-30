РИА Новости: при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадали раздававшие гумпомощь волонтёры
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Как сообщил РИА Новости источник в городской администрации, пострадали волонтёры.
«Автомобиль взорвался возле жилого дома, когда раздавали гуманитарную помощь, пострадали волонтёры, которые разносили адресную гуманитарную помощь», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, речь идёт о трёх пострадавших.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «за терактом стоит украинская ДРГ».
По его словам, всё произошло около 07:40. У жителей домов на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены, а центр города заполнили клубы чёрного дыма.