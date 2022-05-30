Корреспондент RT сообщил, что площадь в Мелитополе после взрыва начали оцеплять

Корреспондент RT Илья Васюнин сообщил, что площадь в Мелитополе после взрыва начали оцеплять.

«На площади, которую начали оцеплять на моих глазах, появились оперативники, люди в форме. Заметили телефон, проверили документы, как это бывает, в манере, сообразной ситуации. Телефон посмотрели, нет ли каких-то переписок, которые могли бы, видимо, указывать на мою причастность», — сказал он.

По его словам, его отпустили, «ознакомившись с документами, выслушав объяснения».

«Сейчас площадь напротив ДК полностью зачищена. Взрыв произошёл во дворе дома напротив, могли пострадать гражданские люди. Сейчас подъехала скорая, но я пока не вижу, чтобы кто-то появлялся на площади. Был намёк на близость к административному зданию. Само здание ДК охраняется, а рядом нет никаких повышенных мер безопасности, обычная жизнь. Видимо, те, кто пытался устроить эту акцию устрашения, решили этим воспользоваться», — сказал Васюнин.

Ранее Васюнин в стриме «Летучка» рассказал о взрыве автомобиля Mercedes с украинскими номерами в центре Мелитополя. Когда Васюнин пытался подойти ближе к месту происшествия, его задержали.