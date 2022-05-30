Корреспондент RT сообщил, что площадь в Мелитополе после взрыва начали оцеплять

Короткая ссылка
Корреспондент RT Илья Васюнин сообщил, что площадь в Мелитополе после взрыва начали оцеплять.
Корреспондент RT сообщил, что площадь в Мелитополе после взрыва начали оцеплять
  • РИА Новости

«На площади, которую начали оцеплять на моих глазах, появились оперативники, люди в форме. Заметили телефон, проверили документы, как это бывает, в манере, сообразной ситуации. Телефон посмотрели, нет ли каких-то переписок, которые могли бы, видимо, указывать на мою причастность», — сказал он.  

По его словам, его отпустили, «ознакомившись с документами, выслушав объяснения».

«Сейчас площадь напротив ДК полностью зачищена. Взрыв произошёл во дворе дома напротив, могли пострадать гражданские люди. Сейчас подъехала скорая, но я пока не вижу, чтобы кто-то появлялся на площади. Был намёк на близость к административному зданию. Само здание ДК охраняется, а рядом нет никаких повышенных мер безопасности, обычная жизнь. Видимо, те, кто пытался устроить эту акцию устрашения, решили этим воспользоваться», — сказал Васюнин.

Ранее Васюнин в стриме «Летучка» рассказал о взрыве автомобиля Mercedes с украинскими номерами в центре Мелитополя. Когда Васюнин пытался подойти ближе к месту происшествия, его задержали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить