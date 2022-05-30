СК России изучит кадры с базы Красного Креста в Мариуполе

Следователи Следственного комитета России изучат видео с базы Красного Креста в Мариуполе, где были найдены сотни детских медкарт с обозначением у них здоровых органов.

«Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее было опубликовано видео обследования базы гуманитарной организации в Мариуполе, где были найдены документы с указанием сведений о детях, их здоровых органах и данных об их родителях. По информации агентства, при этом никаких заметок о заболеваниях в картах не было.

26 мая в Мариуполе в результате взрыва на территории школы погиб ребёнок.