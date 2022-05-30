СК России изучит кадры с базы Красного Креста в Мариуполе

Короткая ссылка
Следователи Следственного комитета России изучат видео с базы Красного Креста в Мариуполе, где были найдены сотни детских медкарт с обозначением у них здоровых органов.

«Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее было опубликовано видео обследования базы гуманитарной организации в Мариуполе, где были найдены документы с указанием сведений о детях, их здоровых органах и данных об их родителях. По информации агентства, при этом никаких заметок о заболеваниях в картах не было.

26 мая в Мариуполе в результате взрыва на территории школы погиб ребёнок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить